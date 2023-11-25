iPad mini с чипом A16 Bionic и USB-C появится на рынке осенью 2024 года

По информации, опубликованной на портале MacRumors, компания Apple планирует представить следующее поколение iPad mini осенью 2024 года. Согласно источникам, массовое производство iPad mini седьмого поколения должно начаться во второй половине 2024 года, что указывает на возможную дату выпуска планшета не ранее июля. Обычно Apple не выпускает новые устройства летом, поэтому презентация следующего iPad mini ожидается в сентябре или октябре следующего года.

По мнению экспертов, обновленный iPad mini получит чип Apple A16 Bionic, который применяется в смартфонах iPhone 14 Pro и базовых моделях iPhone 15. Ожидается, что планшет также будет оснащен новыми камерами, но детали пока не разглашаются. В дополнение к этому, ожидается поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и разъема USB-C.

Нынешняя модель iPad mini шестого поколения доступна в четырех цветах: Space Gray, Starlight, Pink и Purple. Ожидается, что версия 2024 года получит новые варианты цветового оформления.

Одним из ключевых изменений в новом iPad mini будет новая конструкция экрана, которая позволит Apple решить проблему так называемого «эффекта желе», при котором две половинки экрана прокручиваются несинхронно. Дополнительные подробности о функциях и характеристиках будут доступны позже.