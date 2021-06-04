Новый планшет Apple iPad mini 6 может появиться на рынке в этом году

Согласно новому отчету Bloomberg, Apple работает над обновленной версией iPad mini, в которой будет впервые за шесть лет обновлен дизайн планшета меньшего размера.

Обновленный «iPad mini» будет иметь более узкие рамки экрана, Apple также тестирует дизайн, в котором отсутствует кнопка «Домой». Ранее мы слышали несколько слухов о работе Apple над новой версией «iPad mini», которая может иметь дисплей размером от 8,5 до 9 дюймов, что значительно больше, чем у нынешнего 7,9-дюймового дисплея. В начале этого года даже просочились изображения модели «iPad mini», хотя неясно, была ли эта модель точной, поскольку на ней была кнопка «Домой».

В дополнение к новому «iPad mini», Apple также работает над более тонкой версией недорогого iPad начального уровня, предназначенного для студентов. «IPad mini» и новый недорогой «iPad» запланированы на «уже в конце. этого года».

В отчете Bloomberg также говорится о новом iPad Pro, который выйдет в 2022 году, который может иметь возможности беспроводной зарядки MagSafe, а также возможность обратной зарядки других беспроводных устройств.

Источник — Astera.ru.