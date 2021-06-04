Новый планшет Apple iPad mini 6 может появиться на рынке в этом году

Новый планшет Apple iPad mini 6 может появиться на рынке в этом году04.06.2021 12:41
Согласно новому отчету Bloomberg, Apple работает над обновленной версией iPad mini, в которой будет впервые за шесть лет обновлен дизайн планшета меньшего размера.
Обновленный «iPad mini» будет иметь более узкие рамки экрана, Apple также тестирует дизайн, в котором отсутствует кнопка «Домой». Ранее мы слышали несколько слухов о работе Apple над новой версией «iPad mini», которая может иметь дисплей размером от 8,5 до 9 дюймов, что значительно больше, чем у нынешнего 7,9-дюймового дисплея. В начале этого года даже просочились изображения модели «iPad mini», хотя неясно, была ли эта модель точной, поскольку на ней была кнопка «Домой».
В дополнение к новому «iPad mini», Apple также работает над более тонкой версией недорогого iPad начального уровня, предназначенного для студентов. «IPad mini» и новый недорогой «iPad» запланированы на «уже в конце. этого года».
В отчете Bloomberg также говорится о новом iPad Pro, который выйдет в 2022 году, который может иметь возможности беспроводной зарядки MagSafe, а также возможность обратной зарядки других беспроводных устройств.
Источник — Astera.ru.
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