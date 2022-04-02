iPad Air 5 оснащен язычками для более простой замены батареи

В прошлом месяце Apple выпустила iPad Air пятого поколения с ключевыми новыми функциями, включая чип M1, поддержку 5G для моделей с сотовой связью, модернизированную фронтальную камеру с поддержкой Center Stage и до 2 раз более быстрый порт USB-C для передачи данных. Как оказалось, Apple также внесла внутренние изменения в устройство, которые могут оценить сторонники ремонта.

Согласно сайту ремонта iFixit , аккумуляторные элементы нового iPad Air имеют на нижней стороне растягивающиеся язычки для более легкого извлечения. Для сравнения, предыдущие модели iPad Air имели полностью вклеенные аккумуляторные элементы, которые труднее удалить, поскольку технические специалисты обычно используют растворитель, такой как изопропиловый спирт, для ослабления большого количества клея.

Язычки должны облегчить замену батареи для сторонних ремонтных мастерских и клиентов, пытающихся выполнить ремонт самостоятельно, но магазины Apple и авторизованные поставщики услуг Apple по-прежнему заменяют все устройство целиком, когда покупателю нужна новая батарея для всех моделей iPad. источнику, знакомому с ситуацией.

Язычки также могут принести пользу окружающей среде, поскольку партнерам Apple по переработке будет проще извлечь аккумулятор из алюминиевого корпуса iPad.

Apple добавляет язычки для батарей на большее количество устройств, включая iPad mini шестого поколения и новейшие модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов . Однако, несмотря на наличие язычков, iFixit ранее обнаружил, что батарея iPad mini все еще приклеена вдоль верхнего и нижнего краев, поэтому это не совсем удобная для ремонта конструкция. Неясно, остаются ли элементы батареи нового iPad Air в какой-то степени приклеенными.