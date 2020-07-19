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IPad Air 2020 окажется мощнее и доступнее предшественника

19.07.2020 17:50

Выход планшета нового поколения ожидается до конца этого года, а пока инсайдеры собирают различные подробности о новинке от своих источников.
На этот раз изданию DigiTimes, удалось выяснить, что новый IPad Air 2020 окажется мощнее и доступнее предшественника.

Ценник новинки может составить 499 долларов, при этом его характеристики будут лучше, чем у актуальной версии.

В частности, планшет получит процессор Apple A13 Bionic, увеличенный до 10,8 дюйма экран, а также модель может оказаться первой в линейке компании с USB-C.

Последний должен прийти на смену фирменному Lightning.

Между тем ранее источники сообщали, что к выходу готовится две модели iPad, где одна будет оснащена 10,8-дюймвым дисплеем, а вторая будет иметь 8,5-дюймовый экран.

Кроме этого, новинкам приписывают 20-ватный блок питания.

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