iOS 16: все, что мы знаем о следующем большом обновлении iPhone

iOS 16 будет анонсирована на WWDC в июне. Вот что мы знаем на данный момент.

Apple объявляет о своих крупных ежегодных обновлениях операционной системы на конференции WWDC в июне . Нет платформы больше или важнее для Apple и ее пользователей, чем iPhone, и поэтому никакое обновление ОС не важнее iOS. После довольно успешного приема iOS 15 в 2021 году мы ожидаем, что в iOS 16 будет добавлено множество новых функций, хотя и без радикальных изменений дизайна.

Ничто не является действительно официальным, пока мы не услышим это от Apple на WWDC, но слухи о будущих функциях iOS просачиваются постоянно. Вот что мы слышали об iOS 16 на данный момент.

iOS 16: слухи о новых функциях

Пока мало что известно о том, чего ожидать от iOS 16, но месяцы, предшествующие WWDC в июне, обычно полны новых утечек и слухов. Мы будем обновлять это руководство по мере появления новых подробностей.

Уведомления об изменениях

По словам Марка Гурмана из Bloomberg , в iOS 16 будут внесены существенные изменения в то, как обрабатываются уведомления. В последующем отчете от 9to5Mac сообщается, что изменения включают в себя улучшения режима фокусировки, хотя мы надеемся, что у Apple есть еще кое-что в запасе.

AR/VR возможности

Гурман также отмечает, что ранние версии iOS 16 (под кодовым названием Sydney) содержат множество отсылок к грядущей гарнитуре Apple со смешанной реальностью и тому, как она взаимодействует с iPhone. Однако ожидается, что Apple не представит свою гарнитуру на WWDC, поэтому, вероятно, новые функции не будут видны пользователю. Вместо этого мы можем получить действительно большие улучшения в фреймворке ARKit для разработчиков.

Новые функции для здоровья и фитнеса

Утверждается, что новая iOS также будет иметь новые функции для здоровья и фитнеса, хотя они не совсем в центре внимания iOS. Чего мы действительно ожидаем, так это множества новых функций для здоровья и фитнеса в watchOS для Apple Watch и, возможно, некоторых вещей, эксклюзивных для Apple Watch Series 8 осенью. В iOS 16 приложения «Здоровье» и «Фитнес» могут получить то, что требуется для поддержки этих новых функций часов.

Однако ходили слухи, что в iOS 15 будет какая-то функция отслеживания еды или питания, но этого так и не произошло. Может быть, он не был готов вовремя и станет частью iOS 16?

Всегда включенный дисплей

Еще до запуска iPhone 13 ходили слухи о том, что Apple, наконец, внедрила постоянно включенный дисплей с отображением времени, даты, уведомлений и других быстрых данных. Очевидно, что он не появился с новыми телефонами, но он также не должен быть привязан к новому оборудованию. Любой OLED-дисплей может работать с постоянно включенным дисплеем, что оставляет множество моделей iPhone: iPhone X, XS и XS Mac, 11 Pro и 11 Pro Max, а также все модели iPhone 12 и 13. Так что, возможно, слухи о тестировании функции постоянного отображения на самом деле касались функции iOS 16.

iOS 16: совместимые устройства

Мы ожидаем, что устройства iPhone 7 и более поздних версий смогут работать под управлением iOS 16, хотя для некоторых функций потребуется более новое оборудование (как обычно).

В то время как iOS 15 была совместима со всеми теми же телефонами, которые поддерживали iOS 14, вплоть до iPhone 6s и iPhone SE первого поколения. Кажется разумным, что Apple прекратит поддержку этих устройств, поскольку они оснащены чипом A9 и заставят iOS 16 работать только на процессорах A10 или лучше. Это будет означать, что iOS 16 будет поддерживать устройства старше шести лет, что поддерживает репутацию Apple за выдающееся долголетие.

iOS 16: дата выпуска

Apple обязательно объявит об iOS 16 на WWDC 6 июня 2022 года. Обычно бета-версия для разработчиков доступна либо в тот же день, либо позже на этой неделе. Первая общедоступная бета-версия обычно следует через несколько недель, возможно, в конце июня или начале июля.

Большой релиз для публики всегда происходит осенью, обычно в сентябре, одновременно с выпуском нового iPhone. Дополнительные точечные выпуски (iOS 16.1, iOS 16.2 и т. д.) следуют через несколько недель и месяцев с исправлениями ошибок и дополнительными функциями.