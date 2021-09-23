iOS 15 удаляет опцию «Не беспокоить», которая отключала уведомления только тогда, когда iPhone был заблокирован

В iOS 15 Apple расширила функцию «Не беспокоить» с iOS 14 до полной опции режима фокусировки, которая позволяет пользователям настраивать различные сценарии для управления своими входящими уведомлениями.

Режим фокусировки удобен, потому что он позволяет вам точно определять, какие предупреждения и приложения вы хотите видеть дома, на работе, во время сна, во время тренировок и в других ситуациях, но, как отметили пользователи Reddit, Apple отказалась от клавиши Do Функция «Не беспокоить».

Режим «Не беспокоить» в iOS 14 имел настройку, которая позволяла отключать входящие вызовы и уведомления в любое время или только тогда, когда iPhone был заблокирован. С помощью этого параметра вы можете включить режим «Не беспокоить», но по-прежнему получать все звонки и уведомления, если вы разблокировали свой телефон и активно его использовали.

Некоторые люди использовали этот параметр, чтобы режим «Не беспокоить» был активен в течение всего дня, поэтому «iPhone» отключался, когда он был заблокирован, но они не пропускали предупреждения, когда «iPhone» использовался. Из Reddit:

Действительно удивлены, что они это сделали, но похоже, что в iOS 15 больше нет возможности отображать уведомления в режиме «Не беспокоить», но разблокировано. До сих пор мой телефон в основном работал в режиме «Не беспокоить», но мне придется прекратить его использовать, что очень раздражает. Мол, мне не нужны уведомления, когда мой телефон заблокирован, но пока я активно им пользуюсь, мне все равно нужно, чтобы они всплывали.

В режиме фокусировки нет эквивалентной настройки, поэтому больше нет возможности получать уведомления, когда «iPhone» разблокирован, и отключать их, когда он не используется. С режимом фокусировки можно использовать все или ничего — уведомления принимаются или они отключены во всех ситуациях.

Многие пользователи Reddit недовольны этим изменением и надеются, что Apple повторно представит аналогичную функцию в будущем обновлении iOS 15.