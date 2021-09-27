iOS 15 предлагает новые Memoji с более чем 40 нарядами, кохлеарными имплантантами и многим другим

Apple представила во время конференции WWDC21 презентацию iOS 15 . Помимо обновленных интерфейсов iMessage и FaceTime, компания также добавляет дополнительные настройки в любимую функцию Memoji.
Эта функция пользуется успехом с тех пор, как Apple представила ее на презентации iPhone X. Используя датчик TrueDepth для реагирования на ваше лицо, Memoji на протяжении многих лет вызывал много шума.
Например, многие пользователи — и сама Apple — создавали забавные караоке с этой функцией . А с тех пор, как компания представила стикер Memoji, сделав его доступным для всех пользователей iPhone, эта функция стала еще более популярной.
Каждый год Apple вводит немного больше настроек: поддержка языка, новые специальные возможности, очки и многое другое. Теперь с iOS 15 доступна уже почти неделю. Вы можете многое изменить с помощью своего аватара Memoji прямо сейчас.
Вот что новое:
- Одежда: теперь пользователи могут настраивать свои Memoji с более чем 40 вариантами нарядов, отражающих ваш стиль, настроение или время года, и выбирать до трех разных цветов;
- Новые параметры возможностей: три новых параметра позволяют представить себя с кохлеарными имплантатами, кислородными трубками или мягким шлемом;
- Новые стикеры: девять новых стикеров Memoji позволят вам отправить шаку, помахать рукой, мигнуть лампочкой и многое другое.
- Два разных цвета глаз: теперь вы можете выбрать разные цвета для левого и правого глаза;
- Новые очки: настройте своего персонажа с помощью трех новых вариантов очков, в том числе в форме сердца, звезды и ретро-форм. Выберите цвет оправы и линз;
- Разноцветный головной убор: представьте свою любимую спортивную команду или университет, выбрав до трех цветов головного убора.