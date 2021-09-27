iOS 15 предлагает новые Memoji с более чем 40 нарядами, кохлеарными имплантантами и многим другим

Apple представила во время конференции WWDC21 презентацию iOS 15 . Помимо обновленных интерфейсов iMessage и FaceTime, компания также добавляет дополнительные настройки в любимую функцию Memoji.

Эта функция пользуется успехом с тех пор, как Apple представила ее на презентации iPhone X. Используя датчик TrueDepth для реагирования на ваше лицо, Memoji на протяжении многих лет вызывал много шума.

Например, многие пользователи — и сама Apple — создавали забавные караоке с этой функцией . А с тех пор, как компания представила стикер Memoji, сделав его доступным для всех пользователей iPhone, эта функция стала еще более популярной.

Каждый год Apple вводит немного больше настроек: поддержка языка, новые специальные возможности, очки и многое другое. Теперь с iOS 15 доступна уже почти неделю. Вы можете многое изменить с помощью своего аватара Memoji прямо сейчас.

Вот что новое: