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iOS 15 предлагает новые Memoji с более чем 40 нарядами, кохлеарными имплантантами и многим другим

iOS 15 предлагает новые Memoji с более чем 40 нарядами, кохлеарными имплантантами и многим другим
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Apple представила во время конференции WWDC21 презентацию iOS 15 . Помимо обновленных интерфейсов iMessage и FaceTime, компания также добавляет дополнительные настройки в любимую функцию Memoji.

Эта функция пользуется успехом с тех пор, как Apple представила ее на презентации iPhone X. Используя датчик TrueDepth для реагирования на ваше лицо, Memoji на протяжении многих лет вызывал много шума.

Например, многие пользователи — и сама Apple — создавали забавные караоке с этой функцией . А с тех пор, как компания представила стикер Memoji, сделав его доступным для всех пользователей iPhone, эта функция стала еще более популярной.

Каждый год Apple вводит немного больше настроек: поддержка языка, новые специальные возможности, очки и многое другое. Теперь с iOS 15 доступна уже почти неделю. Вы можете многое изменить с помощью своего аватара Memoji прямо сейчас.

iOS 15 предлагает новые Memoji с более чем 40 нарядами, кохлеарными имплантантами и многим другим

Вот что новое:

  • Одежда: теперь пользователи могут настраивать свои Memoji с более чем 40 вариантами нарядов, отражающих ваш стиль, настроение или время года, и выбирать до трех разных цветов;
  • Новые параметры возможностей: три новых параметра позволяют представить себя с кохлеарными имплантатами, кислородными трубками или мягким шлемом;
  • Новые стикеры: девять новых стикеров Memoji позволят вам отправить шаку, помахать рукой, мигнуть лампочкой и многое другое.
  • Два разных цвета глаз: теперь вы можете выбрать разные цвета для левого и правого глаза;
  • Новые очки: настройте своего персонажа с помощью трех новых вариантов очков, в том числе в форме сердца, звезды и ретро-форм. Выберите цвет оправы и линз;
  • Разноцветный головной убор: представьте свою любимую спортивную команду или университет, выбрав до трех цветов головного убора.
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