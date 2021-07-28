Начиная с iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey и watchOS 8, Apple сократит интеграцию между Siri и сторонними приложениями, резко сократив тип и количество команд, которые пользователи смогут вызывать через виртуального помощника для третьих лиц.

На странице поддержки разработчиков Apple сообщает, что ряд намерений и команд SiriKit больше не будет поддерживаться с публичным выпуском всех ее будущих операционных систем этой осенью. Apple перечисляет в общей сложности 22 команды SiriKit, которые больше не будут поддерживаться, наиболее примечательной из которых является то, что пользователи больше не смогут заказывать поездку, например, с Uber .

Наряду с удалением поддержки приложений для бронирования поездок для интеграции с «Siri», Apple также сокращает возможности «Siri» по интеграции с приложениями для дел. С новыми изменениями пользователи популярных приложений для дел и заметок, таких как Things 3 или Todoist, больше не смогут создавать новый список задач, удалять задачу или изменять заметку, просто спрашивая «Сири». Однако возможность создавать новые задачи останется.

Дополнительные изменения включают прекращение поддержки намерений SiriKit, которые позволяют пользователям оплачивать счета с помощью сторонних приложений, искать счета или переводить деньги между двумя учетными записями в определенном приложении. Apple также сокращает несколько намерений CarPlay, лишая пользователей возможности использовать «Siri» для установки источника звука в автомобиле, настройки климата, сиденья или настроек обогревателя.

Перед тем, как эти изменения вступят в силу, Apple рекомендует разработчикам обновить свои приложения, чтобы удалить любые маркетинговые материалы, такие как графика или учебные материалы, которые информируют пользователей о возможности использования «Siri» для выполнения определенных задач. Apple также отмечает, что разработчикам не нужно будет удалять API SiriKit, которые скоро станут устаревшими, из кода своих приложений, но они будут получать предупреждения при попытке скомпилировать свои приложения с помощью Xcode.

В новых обновлениях, если пользователь попытается сделать команду, не поддерживаемую сторонними приложениями, «Siri» ответит, сказав, что команда не может быть завершена. IOS 15‌, наряду с iPadOS 15‌, ‌macOS Monterey‌ и watchOS 8‌, должны быть выпущены этой осенью и в настоящее время проходят бета-тестирование с разработчиками и общедоступными бета-тестерами.

Источник — Astera.