iOS 15 ломает управление Siri наушниками AirPods Pro, исправление появится в iOS 15.1

Ошибка в iOS 15 не позволяет некоторым владельцам AirPods Pro использовать Siri для управления функциями активного шумоподавления и прозрачности, но, похоже, она исправлена ​​в бета-версии iOS 15.1.

Как указано на Reddit , некоторые пользователи, которые просят «Сири» отключить активное шумоподавление или активировать режим прозрачности на «AirPods Pro», подключенном к iPhone под управлением «iOS 15», получают сообщение «Извините, я не могу это сделать» от «Сири».

MacRumors может подтвердить, что «Siri» не может использоваться для активации режима прозрачности или активного шумоподавления на «AirPods Pro», подключенном к «iPhone» под управлением «iOS 15», но проблема, похоже, исправлена ​​в iOS 15.1.

По словам одного пользователя Reddit, эта функция работает в iOS 15.1, и мы также смогли получить команды « Siri» AirPods для правильной работы на «iPhone», на котором установлена ​​бета-версия iOS 15.1, выпущенная Apple во вторник .

Владельцы «AirPods Pro», использующие «iOS 15», должны будут использовать элементы управления «AirPods Pro», доступные в Центре управления, для управления режимом прозрачности и активным шумоподавлением, чтобы обойти ошибку «Siri», или они могут выполнить обновление до iOS 15.1, которая доступна в виде общедоступной бета-версии .

Пока нет информации о том, когда iOS 15.1 увидит публичный выпуск, но, скорее всего, это произойдет через несколько недель, потому что мы получили только первый раунд бета-версий. В обновлении также повторно представлена ​​функция FaceTime SharePlay, которая была отложена по сравнению с первоначальным выпуском iOS 15.