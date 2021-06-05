iOS 14 уже установлена ​​на 85% всех совместимых iPhone, заявляет Apple

Apple опубликовала новую статистику внедрения iOS, согласно которой iOS 14 установлена ​​на 85% всех iPhone и 90% устройств, выпущенных за последние четыре года.

Согласно новым данным Apple, только 10% пользователей iPhone, выпущенных за последние четыре года, используют более старую версию iOS. Из них около 8% работают на iOS 13, а 2% — на более ранней версии.

Среди всех устройств, которые отслеживает Apple, 85% работают под управлением iOS 14. Как и в случае с iPhone, выпущенными за последние четыре года, 8% работают под управлением iOS 13. Однако, когда все iPhone добавлены к смеси, около 7% имеют более раннюю версию iOS. версия установлена.

Аналогичная история и с iPadOS. Apple заявляет, что 91% iPad, выпущенных за последние четыре года, используют iPadOS 14, 8% используют iPadOS 13 и 1% используют более старые обновления операционной системы.

При отслеживании всех iPad Apple сообщает, что 79% используют iPadOS 14. Из остальных планшетов Apple, которые отслеживает компания, 9% используют iPadOS 13 и 12% используют более раннюю версию.

Данные Apple были собраны путем анализа посещений App Store 3 июня 2021 года.