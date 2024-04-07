Инженеры придумали способ увеличения емкости жестких дисков. Они использовали трехмерную магнитную запись, которая позволяет хранить больше информации на меньшем количестве дисков.

Обычно центры обработки данных хранят большие объемы информации на жестких дисках с помощью перпендикулярной магнитной записи. Но для увеличения емкости требуется материал с сильным магнитным полем, чтобы данные хранились надежно и без ошибок.

Метод термомагнитной записи способен поддерживать большую плотность записи. Обычные диски используют двоичную систему записи, где каждый бит информации кодируется двумя состояниями (0 и 1). Но с помощью технологии термомагнитной записи можно использовать многоуровневую запись, где один бит информации может быть закодирован тремя или четырьмя состояниями. Это позволяет увеличить емкость дисков.

Исследователи смогли разместить записывающие слои в трех измерениях, используя многослойные пленки. Они использовали сплав железа и платины в качестве магнитного материала и промежуточный слой из рутения. Слои имеют разные температуры, что позволяет осуществлять трехмерную запись данных с помощью лазера.

Трехмерная магнитная запись позволяет увеличить емкость дисков за счет укладки слоев в трех измерениях. Это значит, что больше информации будет храниться на меньшем количестве дисков, что позволяет центрам обработки данных экономить энергию.