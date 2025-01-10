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Инженеры изобрели картины, изображения на которых меняются при нагревании

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Инженеры Массачусетского технологического института разработали новую технологию печати под названием Thermochromorph. Она позволяет создавать изображения, которые меняются в зависимости от температуры.

Инженеры изобрели картины, изображения на которых меняются при нагревании

Технология использует термохромные чернила, которые обычно меняют цвет при нагревании. Однако Thermochromorph может переключаться между двумя изображениями: одно видно при комнатной температуре, а другое проявляется при нагреве до 35 °C.

Это достигается за счет использования двух типов чернил — одни становятся цветными, а другие обесцвечиваются при нагреве.

Создание таких изображений включает старую технику печати на дереве, где каждое изображение вырезается лазером, покрывается термохромными чернилами и затем печатается.

Команда уже протестировала свою технологию, создав три динамических изображения, включая комикс о Бэтмене и иллюстрации, которые визуально демонстрируют изменения температуры.

Несмотря на многообещающие возможности для художников и дизайнеров, разработчики отмечают, что у технологии есть недостатки, такие как разрешение и качество печати, которые могут быть улучшены в будущем.

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