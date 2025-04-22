Инженеры из Петербурга оснастили боевого робота ИИ для «Битвы роботов»

Команда AUXILIUM AI из Санкт-Петербурга представила на международном чемпионате «Битва роботов» боевую машину Б.О.Б.Р-М, оснащённую искусственным интеллектом. Инженеры сделали ставку на автономность: робот способен самостоятельно анализировать ситуацию на арене, избегать ловушек и прокладывать оптимальную траекторию движения.

Б.О.Б.Р-М весит 160 килограммов и развивает скорость до 25 км/ч. Главное оружие машины — вертикальный спиннер массой 35 кг, вращающийся со скоростью 7000 оборотов в минуту. Однако основной упор в конструкции сделан на интеллект: бортовые датчики и камеры позволяют роботу действовать без прямого управления со стороны оператора.

Как пояснил капитан команды Алексей Ледюков, по периметру арены установлены камеры, фиксирующие положение робота и его противника. Алгоритм получает данные о координатах машин в реальном времени и выстраивает модель боя, позволяя Б.О.Б.Р-М принимать решения самостоятельно.

Чемпионат «Битва роботов» проходит ежегодно по распоряжению Правительства РФ с 2023 года. Организацию координирует Минцифры, оператором выступает АНО «Инженеры и роботы». Технологическим партнёром мероприятия является VK, индустриальным — «ИКС Холдинг», а партнёром мини-битвы — Сферум.