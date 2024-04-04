Инженеры из Microsoft добились безошибочных квантовых вычислений

Инженеры Microsoft заявили, что они разработали решение для основной проблемы квантовых компьютеров, которые в прошлом были склонны к ошибкам.

Они использовали подход, который сгруппировал физические кубиты в виртуальные и позволил диагностировать и исправлять ошибки. Это позволило сократить количество ошибок в 800 раз, и компания провела более 14 тысяч безошибочных квантовых вычислений.

Квантовые компьютеры используются в науке и базируются на явлениях квантовой суперпозиции и квантовой запутанности. Они представляют большой потенциал для решения сложных проблем, но их использование ограничено из-за высокой вероятности ошибок.