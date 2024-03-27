Инженеры из Иваново предложили компьютерные игры для восстановления после инсульта

Инженеры из Иваново разработали тренажеры для реабилитации, которые позволяют восстановить подвижность тела, равновесие и работу мозга через компьютерные игры.

Тренажеры основаны на собственных комплексах, используемых в клиниках по всей стране. Они оснащены нейросенсорами, которые крепятся на тело пациента и позволяют оценить его движения и дефекты походки.

Пациенты выполняют упражнения на беговой дорожке и наблюдают за изображением на большом экране, которое зависит от качества и правильности их движений.

Также разработана система для оценки равновесия и тренажеры для развития подвижности суставов. В будущем планируется создание тренажеров для работы с когнитивными нарушениями.

Источник: Российская газета.