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Инженеры из Иваново предложили компьютерные игры для восстановления после инсульта

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Инженеры из Иваново разработали тренажеры для реабилитации, которые позволяют восстановить подвижность тела, равновесие и работу мозга через компьютерные игры.

Тренажеры основаны на собственных комплексах, используемых в клиниках по всей стране. Они оснащены нейросенсорами, которые крепятся на тело пациента и позволяют оценить его движения и дефекты походки.

Пациенты выполняют упражнения на беговой дорожке и наблюдают за изображением на большом экране, которое зависит от качества и правильности их движений.

Также разработана система для оценки равновесия и тренажеры для развития подвижности суставов. В будущем планируется создание тренажеров для работы с когнитивными нарушениями.

Источник: Российская газета. 

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