Судя по всему, Huawei работает над новым автономным продуктом. Хотя это не автомобиль или более крупное транспортное средство, это скорее беспилотный велосипед, которым можно управлять, даже когда на нем нет человека.

Инженеры китайского технологического гиганта работают над новым байком, который сможет сохранять равновесие даже на самых тонких поверхностях. Кроме того, самоуправляемый велосипед также обладает рядом впечатляющих функций, таких как высокоточные датчики на его корпусе в сочетании с камерами распознавания изображений, а также технология AI (искусственный интеллект), которая позволяет ему работать без необходимости вмешательства человека. .

Один из инженеров, стоящих у руля этого проекта, — Чжихуэй Цзюнь, который, очевидно, получил эту идею после того, как получил травму из-за велосипедной аварии. Эта травма заставила его понять, что у него есть потенциал для самостоятельного вождения. Таким образом, команда компании собрала такое оборудование, как система автоматического управления, сеть датчиков восприятия и чип, который действует как мозг системы и обеспечивает необходимую вычислительную мощность.

Сначала инженеры приступили к моделированию велосипеда в САПР, а десять добавили к физическому прототипу два больших бесщеточных двигателя и рулевой механизм. После этого они оснастили байк камерой глубины RGBD, акселерометром, гироскопом и даже датчиком LiDAR. Согласно отчету, велосипед питается от литиевой батареи, которой хватает на 2–3 часа, в то время как основной модуль управления расположен прямо под сиденьем .

Инженеры Huawei оснастили велосипед модулем управления, который работает аналогично системам, используемым в искусственных спутниках, для поддержания его баланса. Другими словами, он оснащен небольшими, но высокоточными датчиками, которые могут обнаруживать даже малейшие наклоны и немедленно отправлять данные в модуль управления, чтобы он мог вносить изменения, которые гарантируют, что он может работать самостоятельно. Мотор также помогает вращать заднее колесо, что позволяет ему двигаться без педалирования.

Источник — Astera.