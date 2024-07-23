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Инженер Кучеров снял опасения о том, что микроволновки приводят к раку

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Утверждение о том, что электромагнитные волны, излучаемые микроволновыми излучателями, могут вызывать рак, является мифом, по словам инженера Романа Кучерова, работающего в лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения.

Инженер Кучеров снял опасения о том, что микроволновки приводят к раку

Он объяснил, что работа микроволновых печей основана на генерации высокочастотных электромагнитных волн, которые вызывают колебания молекул воды и жидкости, приводящие к их нагреву и разогреву пищи.

Кучеров подчеркивает, что микроволновые печки не настолько мощны, чтобы нанести вред клеткам организма, в отличии, например, от рентгеновского воздействия. Таким образом, микроволновые печи не могут привести к раку печени, и это миф.

Однако эксперт признает, что при разогреве пищи в микроволновой печи часть питательных веществ может быть потеряна.

Он отметил, что это справедливо и для любого другого вида термической обработки продуктов, например, варки, жарки или запекания.

Некоторые витамины и минералы неустойчивы к высоким температурам и могут разрушиться в результате теплового воздействия.

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