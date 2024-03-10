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Инженер из США создал дрона, который находит и преследует конкретного человека

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Инженер и предприниматель Луис Венус (Luis Wenus) разработал уникальное устройство — дрон-убийцу с искусственным интеллектом, способное отыскать и преследовать конкретного человека.

За кратчайший срок, всего несколько часов, Венус смог создать дрона с системой распознавания лиц и системой наведения, которая позволяет аппарату двигаться за целью.

Венус поделился, что его идея возникла из желания создать дрона, который будет гоняться за человеком в игровой форме. Для реализации проекта ему понадобился дрон и современное программное обеспечение, включающее модель обнаружения объектов искусственного интеллекта.

Как только дрон обнаруживает человека, он летит к нему на полной скорости. Венус осознал, что его создание может быть опасным, особенно если прикрепить к дронам взрывчатку и отправить их в полет.

Венус также добавил функцию распознавания лиц, чтобы дрон атаковал только знакомого человека, способного быть идентифицированным с расстояния 10 метров. Он предполагает, что в ближайшие годы мы можем столкнуться с террористическими атаками, использующими подобные технологии. В связи с этим, Венус призывает к разработке систем противодействия дронам для защиты общественных пространств.

С учетом доступности современных дронов и быстрого развития искусственного интеллекта, описанный Венусом сценарий может стать реальностью.

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