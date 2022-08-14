Инженер из Бельгии взломал терминал Starlink с помощью инструментов стоимостью 25 долларов

Для взлома принимающей антенны использовался «модчип», который специалисту обошелся всего в 25 долларов.

На мероприятии Black Hat Security Technology Conference специалист по кибербезопаности из Лёвенского католического университета Леннерт Воутерс рассказал, как он смог взломать пользовательское оборудование Starlink и выполнить на нем любые команды.

Для этого специалист, изготовив «модчип», который физически подключается к оборудованию и вызывает в нем короткое замыкание. Это позволяет отключить защиту и выполнить произвольный код.

Для того что защитить оборудование от такого взлома требуется в нем начать устанавливать другой процессор. Программно обеспечить защиту Starlink не получится. У данного способа есть недостаток — для того чтобы его выполнить, нужно получить физический доступ к антенне.