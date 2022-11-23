Пуш трафик в арбитраже трафика

Сегодня существует немало инструментов продвижения в Интернете своей продукции и оказываемых услуг. В среде арбитражников особым спросом пользуется push-трафик – рекламный формат, способный привлечь внимание максимального количества юзеров. Справиться с этой задачей можно только при наличии определенных знаний. Узнать, как выбрать целевую аудиторию, офферы и вертикали, можно на сайте https://adlead.pro/ru.

Под push-трафиком понимается количество переходов юзеров, согласившихся с получением уведомлений. При этом, не имеет значения, покинул пользователь онлайн-площадку или оставил страницу открытой: все данные сохранились в браузере.

Плюсы пуш-трафика

Использование push-трафика имеет ряд неоспоримых достоинств:

Сравнительно небольшую стоимость. Использовать пуш-уведомления гораздо дешевле, чем реклама в социальных сетях. Цена обычно устанавливается за клик.

Высокие показатели CTR. Под термином понимается отношение числа юзеров, перешедших по ссылке в уведомлении, к тем людям, которые его получили.

Быстроту перехода. Достаточно просто нажать на ссылку из пуш-уведомления.

Прекрасную видимость. Пуш-уведомления сложно не заметить: они сразу выделяются на фоне остальной рекламы. Чаще всего, сообщения появляются на самых видных местах – в углу экрана или поверх других окон.

Работу с людьми, а не ботами. Показатели трафика – число реальных юзеров, перешедших по ссылке из push-окна.

Быстроту сбора клиентуры. С помощью таргетинга можно разделить юзеров, подписавшихся на рассылки, на определенные категории. Это поможет определиться с целевой аудиторией.

Простоту настроек. Справиться с разработкой пуша, сможет даже начинающий работник.

Универсальность. Пуш-рассылки доступны на любом устройстве с выходом в Интернет, что значительно расширяет целевую аудиторию.

Клиенты отмечают ненавязчивость push-рассылки. При соблюдении тайминга, уведомления не раздражают пользователей, что отражается на количестве их переходов на прелендинг – промежуточную страницу между щелком и лендингом.

Как использовать пуши?

В первую очередь, нужно определиться с вертикалями. Выбор зависит от интересов и потребностей аудитории. Наиболее эффективна рассылка в следующих сферах: беттинг, гемблинг, нутра, дейтинг, криптовалюта, лотереи. Далее, нужно настроить таргетинг. Нелишним будет определиться с временем отправления сообщений. Несвоевременная отправка может вызвать раздражение пользователей.

Создание кампании предполагает разработку оффера (рекомендуемого предложения) и прелендинга, а также поиск источника трафика (рекламной сети).

Чтобы кампания оказалась успешной, рекомендуется следовать некоторым правилам:

Креативы следует писать на понятном языке. Заинтересовать клиентов арбитражник должен за 2-3 предложения.

Нелишним будет ввести числовую информацию: статистические данные, точные размеры бонусов и т. д.

Убедить клиентов в честности предложения легче, если оно будет приурочено к какому-либо событию.

Для большей эффективности, следует разработать несколько креативов, чтобы выбрать лучший.

Для повышения трафика, можно использовать в уведомлении иконку мессенджера. Так юзер решит, что получил сообщение, и кликнет по креативу.

Настройка таргетинга для пушей может быть выбрана в соответствии с Интернет-провайдером, ОС, ГЕО, гаджетом (рекомендуется для каждого устройства делать свой проект), режимом активности юзеров, подписавшихся на рассылку.

Пуши не расцениваются юзерами в качестве спамов, поэтому они обращают на себя большее внимание. Иными словами, push-уведомления – эффективная реклама за приемлемую цену.