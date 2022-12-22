Особенности киберфутбола ФИФА. Как организованы esports баттлы FIFA?

Набирают популярность и пользуются все большим спросом у игроков киберспортивные события по футболу – баттлы ФИФА (FIFA Battle). Расскажем о том, как цифровые технологии позволяют проводить соревнования по киберспорту на самом высоком уровне.

FIFA с каждым годом все ближе к реальной игре

Игра развивается и совершенствуется, с каждым годом становится все сильнее стирается грань между игрой и реальным футболом. Футболисты в фифе двигаются реалистично и плавно, команды плетут красивые кружева атак, голкиперы совершают эффектные сейвы. Поле, мяч, судьи, трибуны – все это также все меньше отличается от реального. Также отметим, что в FIFA 22, FIFA 23 становится все меньше багов, и это также заслуга разработчиков.

Смотреть соревнования по киберфутболу можно на twitch

Популярность киберфутбола привела к тому, что соревнования очень широко освещаются на стриминговой платформе Twitch. Без регистрации и бесплатно любой желающий может открыть баттл FIFA и посмотреть за игрой. Есть десятки каналов в зависимости от года выпуска игры, временного формата (8, 12-минутные баттлы). Трансляции очень хорошего качества, идут с минимальной задержкой. Время одной трансляции составляет всего 11-13 минут для 8-минутного баттла и порядка 15 минут для 12-минутного.

Ежедневно проводятся сотни киберспортивных матчей, в которых в режиме онлайн соревнуются реальные игроки.

Букмекерские конторы предлагают в лайве киберфутбол FIFA

FIFA battle набрали такую популярность, что многие букмекерские конторы предлагают их в лайве. Например, поставить на киберфутбол можно в БК Melbet. Для этого необходимо лишь скачать Мелбет на свой смартфон, установить приложение и пополнить баланс. Подробный обзор этого и других приложений букмекерских контор можно прочитать на сайте проекта BetON.

В лайве можно ставить на порядка 50-80 позиций росписи киберфутбола. Коэффициенты обновляются примерно раз в 5-10 секунд, события закрываются в лайве лишь на время голов, пенальти, во время пауз, которые берут игроки для произведения замен, смены тактики. Киберфутбольный матч играется в течение 12-20 минут, т.е. всего через каких-то 20-30 минут после ставки игрок получает расчет.