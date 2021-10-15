Google переходит на непрерывную прокрутку результатов мобильного поиска

После масштабного редизайна Android и iOS в январе в Google Search вскоре будет внедрена непрерывная прокрутка в мобильном Интернете.

Проще говоря, после того, как вы достигнете нижней части страницы, больше не будет кнопки «Узнать больше». Тем не менее, вы по-прежнему будете видеть список «Похожие запросы» на первой «странице» / начальном наборе результатов:

Теперь, когда вы достигнете нижней части страницы результатов поиска на своем телефоне, следующий набор результатов автоматически загрузится с соответствующей информацией.

Google заявляет, что это сделает работу «более плавной и интуитивно понятной», которая в целом соответствует другим каналам на мобильных устройствах. Компания также отмечает, что «большинство людей, которым нужна дополнительная информация, обычно просматривают до четырех страниц результатов поиска».

Например, для более широких и открытых вопросов, таких как «Что я могу сделать с тыквами?» возможно, вы захотите рассмотреть дополнительные результаты и вдохновение, прежде чем решать, как двигаться дальше. Прокрутка более широкого диапазона результатов может показать вам множество вариантов, которые вы не рассматривали, например идеи декора тыквы без вырезки на Хэллоуин, рецепты тыквенных семечек, которые сделают вашу тыкву достойной резьбы, и больше идей о том, как максимально использовать ее тыква.

Непрерывная прокрутка на сайте google.com сегодня постепенно внедряется для «большинства поисковых запросов на английском языке на мобильных устройствах в США». Тем временем редизайн поиска для компьютеров остался без изменений. Он постепенно внедряется сегодня для «большинства поисковых запросов на английском языке на мобильных устройствах в США». Тем временем редизайн поиска для компьютеров остается неизменным.