Чего ожидать от крупных событий Apple, Google и Samsung

Aппаратный сезон приближается к драматическому финалу на следующей неделе: три мероприятия от трех крупных компаний будут проходить три дня подряд. Apple, Google и Samsung (в указанном порядке) на следующей неделе организуют крупные мероприятия, а их последние крупные объявления (надеюсь) не будут опубликованы в преддверии наступающего курортного сезона.

У нас есть некоторая информация о том, чего мы можем ожидать на следующей неделе, благодаря сочетанию слухов, утечек и процесса устранения.

Последнее особенно верно в случае Apple и Samsung. Обе компании следят за недавними крупными анонсами продуктов, и, за исключением совершенно новых продуктовых линеек, мы можем триангулировать, что, скорее всего, будет в списке для каждой из них. Тем временем Google по сути объявил о том, что готовится во вторник.

Давайте разберемся в хронологическом порядке.

Apple начинает работу в понедельник в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени . Прошло чуть больше месяца с момента последнего мероприятия компании, на котором были представлены новые iPhone, Apple Watch и iPad. Однако отсутствовала одна большая отсутствующая линейка продуктов. Мы не видели новых Mac. В связи с тем, что macOS Monterey упадет со дня на день, а компания уже объявила о планах по обновлению всей своей линейки до микросхем первого производителя, на мероприятии чувствовалось отсутствие.

Казалось разумным ожидать, что компания пойдет по пути пресс-релиза, но вместо этого похоже, что Apple решила дать Mac свой момент в центре внимания. Мы ожидаем важных новостей о Mac , в том числе:

Новый MacBook Pro 13 и 16 дюймов

Новый Mac Mini

27-дюймовый iMac

Первые две по сути заменяют прошлогодние модели M1, у которых фактически было такое же чутье. Сообщается, что прибывает новый, еще более быстрый чип M1X, а также возможна модернизация оборудования. Между тем 27-дюймовый iMac дополнит 24-дюймовую модель, выступая в качестве более специализированной системы.

Утверждается, что в работе также находится запоздалое обновление для AirPods начального уровня, которое отличается улучшенным качеством звука и дизайном, более подходящим для Pro, но без активного шумоподавления.

Говоря о новых чипах, Google уже объявила о своем плане представить свой собственный чип Tensor, став последней компанией, которая заплатила Qualcomm за кремний первого производителя. Он будет использоваться для новых моделей Pixel 6 и Pro. В телефонных трубках произошел радикальный редизайн для линейки, которая пыталась удержаться на плаву в войнах смартфонов.

Google зашел так далеко, что разместил страницу продукта для пары перед мероприятием. Корректировка первоначального объявления Грега, написанного здесь:

База 6 будет иметь матовое алюминиевое покрытие с 6,4-дюймовым дисплеем, в то время как Pro будет иметь более блестящую полированную алюминиевую поверхность с 6,7-дюймовым дисплеем.

Pixel 6 имеет две камеры (широкую и сверхширокую), а в 6 Pro добавлен телеобъектив с зумом.

Если вы надеялись, что все более распространенная тенденция «ударов камеры» исчезнет… не совсем так. Удар теперь превратился в «панель камеры», при этом Рик Остерло из Google отметил, что более качественные сенсоры и линзы просто не поместятся в меньшем корпусе.

Недавняя утечка предложила немного больше информации об их системе камер — две обращенные назад на 6 и три на Pro. Оба они будут иметь 50-мегапиксельный широкоугольный и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, а Pro добавляет 48-мегапиксельный телефото. Это мероприятие состоится во вторник в 10:00 по тихоокеанскому времени / 13:00 по восточному времени.

Мероприятие Samsung в среду — самый большой вопросительный знак из трех, и, учитывая, как продукты Samsung имеют тенденцию к утечкам, мы не можем много говорить. Новые складные устройства были недавно анонсированы, и мы не ожидаем появления другого устройства Galaxy S примерно до MWC в феврале / марте следующего года. ПК или планшет кажется разумным предположением. Хотя яркие цвета в приглашении могут дать еще один ключ к разгадке. Это мероприятие начнется в среду, в 7 утра по тихоокеанскому времени / в 10 утра по восточному времени.