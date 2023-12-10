«Интернет тел» может полностью заменить смартфоны через 15-20 лет

По последним данным, смартфоны могут потерять своё доминирующее положение в повседневной жизни людей уже в течение следующих 15–20 лет, как сообщается со ссылкой на исследователей из Purdue University. Ученые утверждают, что новые технологии, связанные с так называемым «интернетом тела», будут выполнять функции, которые ранее выполняли смартфоны, такие как доступ в интернет, передача и хранение данных, оплата товаров и услуг, а также управление системами умного дома.

Доктор Шрейяс Сен, который является доцентом в Purdue University, недавно заявил о возможности декомпозиции смартфонов на миниатюрные компоненты, которые будут размещены на теле человека.

По его мнению, это изменит способ, которым люди взаимодействуют с цифровым миром. В лаборатории Сена были разработаны две системы, которые усиливают взаимодействие тела человека с технологиями.

Одна система, известная как Wi-R, позволяет устройствам, включая смартфоны и ноутбуки, соединяться друг с другом с помощью сигналов, передаваемых через тело человека. Второе изобретение — это мозговой имплант, который позволяет отправлять команды с помощью мыслей, что расширяет возможности Wi-R.

Термин «интернет тела» впервые появился в 2016 году в контексте развития устройств, которые собирают и передают биометрические данные.

Эти устройства, включая смарт-часы и медицинские приборы, теперь рассматриваются в рамках более широкой концепции «интернета вещей». Современные разработки также включают технологии, которые используют человеческое тело в качестве источника энергии для зарядки устройств в сетях 6G.

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте представили устройство под названием Bracelet+, которое собирает энергию от светодиодных источников и передает ее через человеческое тело.

Однако противники внедрения технологии «интернета тела» предупреждают о возможных кибератаках, особенно в случае медицинских приборов, а также о возможной сегрегации при доступе к технологии. Они подчеркивают необходимость тщательного анализа и учета всех этих рисков перед широким внедрением подобных технологий в повседневную жизнь.

Источник: «Коммерсантъ».