Интернет-магазин раскрыл европейские цены процессоров AMD Ryzen 9000

Французский ритейлер PC21 в своем интернет-магазине опубликовал новые карточки товаров с указанием цен.

Среди них оказались процессоры AMD Ryzen 9000, на что обратили внимание зарубежные журналисты. Так, стало известно, сколько будут в Европе стоить процессоры новой серии, которые еще официально не представлены.

AMD планирует начать продажи новинок в конце этого месяца. Итак, стоимость AMD Ryzen 5 9600X составит 350,60 евро, AMD Ryzen 7 9700X оценили в 454,13 евро, а модель AMD Ryzen 9 9900X обойдется в 567,42 евро. В сравнении европейскими ценами, AMD Ryzen 9000 в США обойдутся дешевле.

Так, по информации портала Wccftech американские ценники составят 299, 399 и 499 долларов.