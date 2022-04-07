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Интернет-магазин «Бука» все еще продолжает работать в России

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Компания «Бука» продолжит работу несмотря на все ограничения, об этом сообщили в пресс-службе представительства.
В shop.buka.ru. игроки и дальше смогут приобретать понравившиеся игры. Сейчас в каталоге насчитывается порядка 2500 тыс. проектов и дополнений, причем большинство из них все еще продаются по ценам зафиксированным в феврале-марте.

Также «Бука» продолжит поддерживать российские студии. Скоро состоится анонс от AY Games, а позже появится игра Sobaka Studio.

В shop.buka.ru. также огромный выбор казуальных игр от Alawar, причем их в магазине даже больше чем в библиотеке Steam.

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