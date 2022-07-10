Как правильно выбрать и подключить интернет для дома? Предложений в интернете масса, многие люди уже пользовались услугами не одного провайдера. Как выбрать наиболее подходящие условия, на что обращать внимание?

Комплексные тарифы выгоднее

Выгоднее подключать комплексные тарифы, например «Для дома» тарифы Билайн, где предлагается «все в одном». Если отдельно подключать интернет, телевидение, мобильную связь, то это обходится дороже, даже если все заказать у одного оператора, не говоря уже о разных провайдерах. Тем более, при подключении комплексных услуг, часто предлагаются дополнительные бесплатные бонусы, скидки, например, мобильное ТВ, смарт ТВ и прочее.

Какие сейчас самые выгодные тарифы у Билайн на 2022 год для дома:

интернет 100 —Мбит/с, 200 каналов ТВ – 650 рублей в месяц + 150 за аренду роутера;

интернет 300 —Мбит/с, 200 каналов ТВ – 650 рублей в месяц + 150 за аренду роутера;

интернет 500 —Мбит/с, 225 каналов ТВ – 950 рублей в месяц + 150 за аренду роутера.

Как правильно подобрать скорость интернета

Если всемирной сетью будет пользоваться только один человек, то хватит вполне и 100 Мбит в секунду. Нужно учитывать еще и тот факт, что у таких операторов, как Билайн, телевидение транслируется тоже через интернет. Даже если включить ТВ, интернет на ноутбуке и смартфоне, то 100 Мбит в секунду хватит.

Сейчас почти се члены семьи пользуются интернетом, потому может понадобиться большая скорость.

Как подобрать тарифы

Если одновременно интернетом будут пользоваться 3–5 человек, еще и смотреть телевизор, то нужна большая скорость – около 300 Мбит в секунду. Высокая скорость нужна и для игр или тех, кто занимается майнингом. Преимущество Билайн в том, что в некоторых тарифах предлагают бесплатно подключить несколько телевизоров в одной квартире, а не только один. Если подключать интернет без ТВ, то это обойдется дешевле, но не намного. В целом, тарифы Билайн доступные, если сравнивать с конкурентами, тем более, провайдер надежный и давно работает в сфере предоставления данных услуг.

Акции

Не стоит пренебрегать и акциями, бывают очень выгодные предложения. Например, скидки на лето для всех новых абонентов – 50%, и прочие.

Интернет для дома и квартиры может стоить одинаково, но цена его подключения отличается. За подключение интернета в квартиру обычно вообще берут символическую плату (1 рубль, например), а вот подключение сети к частному дому может обойтись дороже.