Интернет-браузер Google Chrome перестал работать или работает с ошибками

Пользователи Windows 10 и Linux столкнулись с проблемой в работе самого популярного в мире браузера Chrome.

На компьютерах, где установлена версия Chrome 90 перестал работать браузер. Так, у некоторых пользователей он сбоит, у других некорректно работают расширения, а некоторые не могут его полностью закрыть.

Причем самые большие сбои в работе наблюдаются на РС под управлением Windows 10, тогда как на Linux жалоб значительно меньше. На macOS их нет вовсе.

В Google уже отреагировали на ошибки и выпустили обновление. Для его установки рекомендуется закрыть Chrome, перезапустить и оставить его работать на пять минут, даже если браузер не запускает главную страницу или вкладки.

Обновление будет установлено автоматически, а ошибки устранены.

Напомним, Chrome сейчас установлен на 64,47% всех компьютеров всего мира. Вторым по популярности является Safari, но его доля составляет 18,69%.