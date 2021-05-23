Интернет-браузер Google Chrome перестал работать или работает с ошибками

Интернет-браузер Google Chrome перестал работать или работает с ошибками23.05.2021 12:18
Пользователи Windows 10 и Linux столкнулись с проблемой в работе самого популярного в мире браузера Chrome.
На компьютерах, где установлена версия Chrome 90 перестал работать браузер. Так, у некоторых пользователей он сбоит, у других некорректно работают расширения, а некоторые не могут его полностью закрыть.
Причем самые большие сбои в работе наблюдаются на РС под управлением Windows 10, тогда как на Linux жалоб значительно меньше. На macOS их нет вовсе.
В Google уже отреагировали на ошибки и выпустили обновление. Для его установки рекомендуется закрыть Chrome, перезапустить и оставить его работать на пять минут, даже если браузер не запускает главную страницу или вкладки.
Обновление будет установлено автоматически, а ошибки устранены.
Напомним, Chrome сейчас установлен на 64,47% всех компьютеров всего мира. Вторым по популярности является Safari, но его доля составляет 18,69%.
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