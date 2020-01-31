Intel запатентовала смартфон с гибким дисплеем как у HUAWEI Mate X

Intel запатентовала раскладной смартфон с гибким экраном. Патентные изображения были опубликованы в патентном бюро Южной Кореи (KIPRIS).

На основании них дизайнеры ресурса LetsGoDigital создали качественные рендерные изображения.

Intel свою разработку выполнила в стиле HUAWEI Mate X, а экран запатентованного аппарата в сложенном состоянии находится с внешней стороны.

В разложенном варианте аппарат превращается в планшет. Ориентировочные размеры раскладного смартфона не приводятся, но судя по рендерам диагональ гибкого дисплея составляет 8-дюймов.

Стоит отметить, что Intel под собственным брендом не выпускает смартфоны или планшеты, но нельзя исключать, что в будущем она начнет производить подобные устройства.