Intel выпустила настольные процессоры Comet Lake-S

Компания Intel начала продажи процессоров нового 10-го поколения на архитектуре Comet Lake-S. Эти процессоры построены на новом socket LGA1120 по 14 нанометровому техпроцессу.

Новые процессоры имеют ключевые особенности повышенного тепловыделения и энергопотребления в сравнении с прошлым поколением, а также многопоточность.

Для сравнения Core i5 9600KF имеет тепловыделение в 95 Ват, и критические температуры в 100 градусов Цельсия, а новый Core i5 10600KF имеет тепловыделение в 125 Ват и аналогичные предельные температуры.

Процессоры ниже – Intel Pentium, Core i3 и i5 10400 имеют схожее с 9-м тепловыделение.

Повышенные температуры связаны с увеличенными частотами в сравнении с прошлым поколением.

Тот же i5 600-ой серии в 9-м поколении имел максимальные частоты до 4.6 МГц, а i5 10-го поколения до 4.8 МГц. Кроме этого, есть ещё одно нововведение.

При 6 ядрах i5 10600 имеет 12 потоков в отличие от предшественника, который имел 6 потоков. Это повысит производительность при сохранении преимущества Intel (мощность на ядро).

Рекомендуемые цены практически те же, что и в прошлом году на старте продаж Intel 9-го поколения. На Intel Pentium рекомендуют цену от 42 до 75 долларов, на i3 — от 122 до 154 долларов, цены на i5 — от 157 до 262 долларов, i7 от 298 до 374, а топовые i9 — от 439 до 488 долларов.