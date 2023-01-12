Intel вернула возможность скачивать лицензионный софт компании клиентам в России

После блокировки с сайта Intel программное обеспечение приходилось скачивать с помощью VPN.

Россиянам открыли возможность загружать лицензионный софт компании Intel без VPN. Такая возможность была заблокирована 25 февраля 2022 года, но все работало, если использовать VPN.

Пока неизвестно, почему Intel разблокировала возможность загрузки ПО из РФ, но эксперты полагают, что это было сделано, чтобы зарубежные компании, работающие в РФ могли использовать софт без ограничений, так как они не попали под санкции, но в России они были под ограничениями, как и все остальные пользователи.