Главная » Новости

Intel в 2022 году завершит производство чипов Comet Lake-U, Ice Lake-U и Lakefield

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Компания пока будет их производить, но последняя партия относительно свежих платформ будет выпущена в апреле следующего года.
Intel опубликовала документы, в которых нашли информацию о дальнейшее судьбе платформ Comet Lake-U, Ice Lake-U и Lakefield. Эти процессоры со следующего года больше не будут производить.

Стоит отметить, что серия Comet Lake-U до сих пор устанавливается в ряде ноутбуков недорогого сегмента.

Что касается Lakefield, то это оказалась не такая популярна серия, ведь на основе этих чипов было представлено не так много моделей ноутбуков.

Стоит отметить, что даже после прекращения производства Comet Lake-U, Ice Lake-U и Lakefield их еще как минимум год можно будет встретить в новых ноутбуках.

Intel
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов