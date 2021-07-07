Компания пока будет их производить, но последняя партия относительно свежих платформ будет выпущена в апреле следующего года.

Intel опубликовала документы, в которых нашли информацию о дальнейшее судьбе платформ Comet Lake-U, Ice Lake-U и Lakefield. Эти процессоры со следующего года больше не будут производить.

Стоит отметить, что серия Comet Lake-U до сих пор устанавливается в ряде ноутбуков недорогого сегмента.

Что касается Lakefield, то это оказалась не такая популярна серия, ведь на основе этих чипов было представлено не так много моделей ноутбуков.

Стоит отметить, что даже после прекращения производства Comet Lake-U, Ice Lake-U и Lakefield их еще как минимум год можно будет встретить в новых ноутбуках.