В последние годы Intel уступила свое непревзойденное доминирование на рынке микросхем для ПК своему конкуренту, AMD. Теперь компания стремится догнать своего конкурента, агрессивно продвигая чипы меньшего размера.

Согласно отчету Engadget, американский гигант по производству микросхем планирует вырваться вперед в гонке по уменьшению размеров чипов, продвигая к 2025 году процессы 4, 3 и даже 1,8 нм. В настоящее время компания использует 10-нанометровый процесс «Enhanced Superfin». Кроме того, компания уже много лет пытается отказаться от 10-нм техпроцесса, в то время как AMD уже выпустила свои чипы, основанные на 7-нм техпроцессе.

Хотя Intel удалось по-прежнему оставаться конкурентоспособной на рынке, уменьшение размера чипа является важным шагом вперед, чтобы не отставать от своего конкурента по производительности и энергоэффективности. Таким образом, компания недавно наметила свои планы относительно 3-нм узла на основе EUV, который использует высокоэнергетический производственный процесс для оптимизации производства микросхем. Этот технологический узел был назван 20A (узел Ангстрема), что также подразумевает, что он составляет одну десятимиллиардную часть метра (или 2 нм).

Вслед за этим компания также нацелена на запуск производства 1,8-нм техпроцесса, который называется 18A, к 2025 году. План демонстрирует агрессивный график Intel, направленный на то, чтобы наверстать упущенное и вырваться вперед в гонке сокращающихся чипов. Это означает, что в ближайшем будущем у нас могут появиться ноутбуки, настольные компьютеры и другие устройства со значительным повышением производительности.

Источник — Astera.