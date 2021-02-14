Intel снизила цены на процессоры Intel Core десятого поколения

Похоже компания Intel пересмотрела стоимость своих процессоров, которые стали дешевле сразу у нескольких крупных продавцов.

Несколько дней назад стало известно о снижении стоимости в одном из крупных европейских магазинах, а теперь выяснилось, что цены снизили и такие крупные сети как Amazon, Newegg, BestBuy и MicroCenter.

Судя по всему снижение стоимости произошло в первую очередь по инициативе Intel.

Компания снизила цены на процессоры Intel Core десятого поколения, причем их ценники стали меньше на 10% минимум, тогда как некоторые модели подешевели и вовсе на 22%.

В результате продукты от Intel оказались выгоднее, чем решения Ryzen.

Источник: ixbt.com.