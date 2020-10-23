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Intel смогла устранить проблему, вызвавшую задержку с освоением 7-нм техпроцесса

23.10.2020 10:48

По словам генерального директора компании Боба Свана, решение о том, будет ли Intel использовать собственные технологии компании или стороннюю компанию для производства своих отложенных 7-нанометровых чипов, будет принято в начале 2021 года.

Свон сделал комментарий в четверг во время телефонного разговора о прибылях и убытках, когда представил обновленную информацию о 7-нм чипах Intel. Первоначально планировалось, что кремний будет доставлен через год, чтобы помочь производителю микросхем оставаться конкурентоспособным с конкурентом AMD. Однако дефект в производственном процессе побудил Intel отложить выпуск 7-нм узла до начала 2023 года.

«С тех пор, как мы в последний раз говорили, наш 7-нм процесс работает очень хорошо», — сказал Свон, добавив: «Теперь мы развернули исправление и добились замечательных результатов».

«Но, тем не менее, мы по-прежнему собираемся сравнивать стороннее литейное производство с нашим литейным производством по этим трем критериям. И звонок будет ближе к концу этого года, в начале следующего года», — сказал он.

По словам Суона, Intel планирует решить этот вопрос, используя три основных критерия: предсказуемость графика, производительность продукта и экономичность цепочки поставок.

«И мы оцениваем каждый из них, когда выйдем из 2020 и действительно в начале 2021 года, потому что именно в это время нам нужно будет решить, покупаем ли мы больше 7-нанометрового оборудования или будет ли стороннее литейное производство. добавляя эту способность», — добавил он.

Если компания все же выберет стороннее предприятие, это откроет перед TSMC возможность сыграть свою роль в производстве чипов Intel. Это было бы ошеломляющим достижением для Intel, которая вложила миллиарды в строительство собственных литейных производств. Однако в последние годы компания изо всех сил пыталась продвинуть процесс изготовления чипов с 14- нм до 10-нм , который начал производство процессоров для ЦП только в прошлом году.

TSMC, с другой стороны, уже использует свой собственный 7-нм техпроцесс для создания процессоров для ПК для AMD. И продукты получают восторженные отзывы в технических СМИ с момента запуска архитектуры AMD Zen 2 в прошлом году. Кроме того, TSMC уже принимает заказы на чипы по 5-нм техпроцессу, который, как ожидается, будет использоваться для процессоров AMD следующего поколения в 2021 году.

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