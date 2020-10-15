Intel Rocket Lake-S 11-го поколения дебютирует в первом квартале 2021 года

Процессоры Intel Rocket Lake — процессоры следующего поколения, которые должны появиться в начале 2021 года — будут предлагать гораздо более высокую производительность в играх, чем нынешние чипы Comet Lake , с разгоном всех ядер до 5 ГГц и повышением скорости до 5,5 ГГц.

Это по словам лидера ITCooker, который пролил свежие подробности о процессорах Rocket Lake (после того, как ранее было опубликовано изображение установки, на которой запущен образец чипа из линейки Intel 11-го поколения).

Основные выводы здесь заключаются в том, что Intel добилась огромных успехов в улучшении архитектуры с точки зрения игровой производительности — по-видимому, это самый большой скачок вперед со времен Skylake, пять лет назад, — и мы можем ожидать гораздо более высокой производительности, чем нынешние процессоры 10-го поколения (которые не сутулиться, как для компьютерных игр).

Короче говоря, Rocket Lake может оставаться построенным по 14-нм техпроцессу, но архитектурные улучшения, ориентированные на геймеров, будут огромными, плюс размеры кеш-памяти L1 и L2 будут больше (с предполагаемым увеличением на 50% до 48 КБ для первого и удвоение размера L2 на 512 КБ).

Это действительно звучит захватывающе, но не забудьте умерить свои ожидания — в конце концов, это всего лишь болтовня из мельницы слухов. Кроме того, за пределами игр это будет совсем другая история, и с учетом того, что Rocket Lake предположительно будет иметь 8 ядер, ITCooker отмечает, что достаточно предсказуемо, такие тесты, как многопоточный Cinebench R20, по-прежнему будут принадлежать процессорам AMD Ryzen.

ITCooker также отмечает, что будет «очень легко» выполнить разгон всех ядер до 5 ГГц с помощью кремния Rocket Lake.

Другой лидер, MeibuW, также вмешался, заявив, что процессоры Core i9 смогут достигать турбо-скорости до 5,4 ГГц или даже 5,5 ГГц с Rocket Lake (что это может означать на тепловом фронте — другой вопрос). Эта модель Core i9 будет 8-ядерной (16-поточной), как уже упоминалось, как и Core i7, что означает, что эти чипы будут различаться по своим тактовым частотам.