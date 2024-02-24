Главная » Новости

Intel произведет для Microsoft процессоров на сумму в $15 миллиардов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Американские компании Intel и Microsoft объединили свои усилия в производстве современных процессоров, сообщает агентство Bloomberg.

Intel Foundry, дочерняя компания Intel, будет отвечать за выпуск полупроводникового оборудования. Заказ на производство чипов составил огромную сумму — 15 миллиардов долларов.

Глава Microsoft, Сатья Наделла, отметил, что мы находимся в периоде захватывающих перемен, которые перевернут производительность всех организаций и всей отрасли.

В связи с этим компания нуждалась в надежном партнере, который обеспечит процессорами нового поколения.

Это сотрудничество позволит Intel повторить успех тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая сотрудничает с Apple, Qualcomm и AMD в производстве чипов.

Наблюдатели отмечают, что IT-гиганты все чаще стремятся к собственному производству полупроводников, чтобы снизить зависимость от внешних негативных факторов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.