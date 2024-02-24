Intel произведет для Microsoft процессоров на сумму в $15 миллиардов

Американские компании Intel и Microsoft объединили свои усилия в производстве современных процессоров, сообщает агентство Bloomberg.

Intel Foundry, дочерняя компания Intel, будет отвечать за выпуск полупроводникового оборудования. Заказ на производство чипов составил огромную сумму — 15 миллиардов долларов.

Глава Microsoft, Сатья Наделла, отметил, что мы находимся в периоде захватывающих перемен, которые перевернут производительность всех организаций и всей отрасли.

В связи с этим компания нуждалась в надежном партнере, который обеспечит процессорами нового поколения.

Это сотрудничество позволит Intel повторить успех тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая сотрудничает с Apple, Qualcomm и AMD в производстве чипов.

Наблюдатели отмечают, что IT-гиганты все чаще стремятся к собственному производству полупроводников, чтобы снизить зависимость от внешних негативных факторов.