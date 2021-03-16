Intel представит мобильные процессоры Tiger Lake-H и настольные Rocket Lake 18 марта

Intel представит мобильные процессоры Tiger Lake-H и настольные Rocket Lake 18 марта16.03.2021 19:38
Появились достоверные данные о грядущей презентации Intel. 18 марта, кроме настольных процессоров Intel Rocket Lake (Intel Core 11-th Gen) будут показаны мобильные Intel Tiger Lake-H45.
Новые процессоры для мобильных устройств будут нести 8 ядер при общем TDP 45 Ватт.
Ранее, «синяя компания» презентовала 4-ядерные Tiger Lake-U c энергопотреблением 15 Ватт, а также Tiger Lake-H35 с TDP 35 Ватт.
Новые CPU будут использоваться как для тонких лептопов, так и для полноценных, в том числе игровых.
Когда запланирован старт продаж пока неизвестно. Не исключено, что ноутбуки на основе Tiger Lake-H45 можно будет приобрести с 30 марта, как и настольные Rocket Lake.
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