Intel представит мобильные процессоры Tiger Lake-H и настольные Rocket Lake 18 марта

Появились достоверные данные о грядущей презентации Intel. 18 марта, кроме настольных процессоров Intel Rocket Lake (Intel Core 11-th Gen) будут показаны мобильные Intel Tiger Lake-H45.

Новые процессоры для мобильных устройств будут нести 8 ядер при общем TDP 45 Ватт.

Ранее, «синяя компания» презентовала 4-ядерные Tiger Lake-U c энергопотреблением 15 Ватт, а также Tiger Lake-H35 с TDP 35 Ватт.

Новые CPU будут использоваться как для тонких лептопов, так и для полноценных, в том числе игровых.

Когда запланирован старт продаж пока неизвестно. Не исключено, что ноутбуки на основе Tiger Lake-H45 можно будет приобрести с 30 марта, как и настольные Rocket Lake.