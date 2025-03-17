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Intel открыла производство передовых процессоров 18А в Аризоне

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Компания Intel объявила о начале работы новых производственных линий на заводе Fab 52 в Аризоне, где будут создаваться современные чипы 18A с применением передовых EUV-технологий.

Этот шаг имеет критическое значение для Intel Foundry, которая сталкивается с серьезными трудностями и рискует оказаться под угрозой продажи.

Развёртывание новых технологий подчеркивает стратегическую важность Аризоны для компании. Успех технологии 18A станет определяющим для будущего Intel Foundry, а в случае неудачи это подразделение может оказаться в тяжелом финансовом положении.

Ожидается, что первые результаты работы с чипами 18A появятся в процессорах Panther Lake, релиз которых запланирован на вторую половину 2025 года.

 

 

Intel
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