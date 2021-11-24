Intel начала поставки производителям мобильных чипов серии Alder Lake-P

Несколько недель назад Intel официально анонсировала процессоры Alder Lake следующего поколения, начав с чипов 12-го поколения от компании. Теперь компания готовится к запуску мобильной версии того же самого.

В преддверии запуска Intel уже начала поставлять их производителям ноутбуков. Это подтвердили в компании через Twitter. Это означает, что официальный запуск или объявление не за горами.

Судя по имеющейся на данный момент информации, серия Intel Alder Lake-P включает модели младшего класса, которые, как утверждается, имеют два ядра производительности Golden Cove (P), а также восемь ядер Gracemont efficiency (E).

Сообщается, что некоторые высокопроизводительные варианты мобильных процессоров будут оснащены шестью ядрами P и восемью ядрами E. Также говорят, что топовый чип Intel Alder Lake-P будет иметь 14 ядер и 20 потоков.

Недавно готовящийся к выпуску Intel Alder Lake-P Core i7-12700H появился на тесте, который показал, что он быстрее, чем на 45 процентов по многоядерной производительности, чем предыдущее поколение. Он также может превзойти флагманский процессор AMD на 35 процентов.

Другой тест Intel Core i7-12700H показал, что он лучше всех чипов Apple Silicon, поскольку тест показал, что Alder Lake-P может быть почти на 50 процентов быстрее, чем недавно выпущенный чип Apple M1 Max. Тест Cinebench R23 показывает, что чип Intel превзошел M1 Max на целых 49 процентов, набрав впечатляющие 18 501 балл.