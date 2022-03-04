Intel и AMD приостановили все поставки в Россию и Беларусь из-за ситуации на Украине

Из-за продолжающегося кризиса в Украине различные компании стремились разорвать связи с Россией. Теперь Intel и AMD также последовали их примеру и приостановили все поставки в регион после российской спецоперации на Украине.

На данный момент и Team Blue, и Team Red приостановили поставки всех компонентов в Россию и Беларусь. Этот шаг повлияет как на потребительский сегмент, так и на работу центров обработки данных в регионе. Кроме того, потеря поставок от двух чиповых гигантов повлияет на экономику России и даже на сетевую инфраструктуру. Примечательно, что последствия прекращения поставок Intel и AMD могут даже повлиять на военный сектор, который также зависит от определенных компонентов, производимых этими двумя фирмами.

В официальном заявлении американский чиповый гигант заявил, что

осуждает вторжение России в Украину и приостановил все поставки клиентам как в России, так и в Беларусии. Наши мысли со всеми, кого затронула эта война, включая жителей Украины и соседних стран, а также всех тех, у кого есть семьи, друзья и близкие в этом регионе.

Точно так же AMD также делает аналогичный шаг, и ее представители подтвердили, что компания приостанавливает все свои продажи и дистрибуцию в России и Беларуси. Имейте в виду, что это относится и к продуктам, не относящимся к чипсетам, таким как ПК и многое другое. Хотя Россия и Беларусь не являются крупными покупателями для компаний, поскольку они в значительной степени полагаются на свои отечественные процессоры Байкал. Так что еще неизвестно, как этот шаг повлияет на регион.