Intel анонсировала новые процессоры и модуль 5G на Computex 2021

Intel объявила о двух новых дополнениях к линейке процессоров Intel Core 11-го поколения и представила свой первый продукт 5G для следующего поколения ПК, Intel 5G Solution 5000 на Computex 2021, после ранее объявленного сотрудничества с MediaTek и Fibocom.

По словам производителя процессоров, семейство процессоров Intel Core 11-го поколения по-прежнему обеспечивает реальную производительность, совместную работу, творчество, игры и развлечения на тонких и легких ноутбуках. Процессоры обеспечивают тактовую частоту до 5 ГГц в тонких и легких конструкциях большого объема.

Процессоры также имеют конструкцию с оптимизацией Intel Wi-Fi 6 / 6E (Gig +) и независимыми поставщиками программного обеспечения, обеспечивающую до восьми раз более быстрое перекодирование и до двух раз более высокую скорость редактирования видео по сравнению с конкурентами.

К этому праздничному сезону ожидается более 60 дизайнов на базе Intel Core i7-1195G7 и Intel Core i5-1155G7, а этим летом появятся ноутбуки от Acer, Asustek, Lenovo и MSI. К этому сезону ожидается около 250 проектов на базе процессоров Intel Core U-серии 11-го поколения.

Intel продолжает расширять возможности ПК, помимо чистой производительности. Благодаря сочетанию ключевых платформенных технологий и оптимизации системы, проверенные на платформе ноутбуки Intel Evo спроектированы совместно, чтобы обеспечить быстродействие, длительное время автономной работы, мгновенное пробуждение и впечатляющие возможности подключения.

На сегодняшний день выпущено более 85 дизайнов Intel Evo от ведущих OEM-производителей, включая Acer, Asustek, Dell, HP, Lenovo, MSI и Samsung, и Intel планирует проверить более 100 дизайнов от более чем 15 OEM-производителей к концу этого года. Intel заявила, что она сотрудничает с более чем 150 партнерами по экосистеме, чтобы создать более глубокий уровень мобильных вычислений премиум-класса, и в этом году планирует инвестировать более 50 миллионов долларов США в инновации экосистемы Intel Evo.

Intel представляет свое первое решение 5G M.2, получившее всемирную сертификацию оператора связи. Решение Intel 5G Solution 5000 обеспечивает почти пятикратное увеличение скорости по сравнению с Intel Gigabit Long-Term Evolution (LTE). Intel в партнерстве с MediaTek по определению продуктов, разработке, сертификации и поддержке модемных решений 5G для следующего поколения ПК, а также Fibocom для поставки решений 5G M.2 (FM350-GL).

Acer, Asustek и HP являются одними из первых OEM-производителей, которые, как ожидается, в этом году представят современные подключенные ноутбуки с помощью Intel 5G Solution 5000 на базе процессоров Intel Core U- и H-серии 11-го поколения. В 2022 году ожидается дальнейшее развитие более 30 проектов.

Источник — Астера.