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Инструмент управления хранилищем WhatsApp теперь доступен для всех

03.11.2020 16:27

WhatsApp — самый популярный кроссплатформенный сервис обмена сообщениями в мире. Он популярен благодаря своей простоте. Чтобы не отставать от конкурентов, материнская компания Facebook то и дело внедряла полезные функции, такие как недавно представленный инструмент управления хранилищем.

В WhatsApp есть два канала выпуска релизов — бета-версия и стабильная версия. Как следует из названия, новые функции сначала представляются в бета-канале. Но не все эти функции доступны в стабильной версии.

Служба обмена сообщениями уже некоторое время тестирует инструмент управления хранилищем в бета-версии. Несколько недель назад в него даже внесли изменения . Теперь такой же дизайн стал доступен и для стабильных пользователей.

Чтобы использовать этот инструмент, пользователям необходимо будет обновить WhatsApp до последней версии из Play Store или App Store, в зависимости от их смартфонов. Затем запустите приложение и перейдите в «Настройки»> «Хранилище и данные»> «Управление хранилищем».

На этом экране пользователи могут не только взглянуть на хранилище, используемое мультимедиа и чатами в WhatsApp, но также смогут удалить ненужные файлы, особенно изображения и видео с переадресацией.

Благодаря этой новой функции пользователям больше не придется вручную просматривать галерею или приложение с файлами, чтобы очистить хранилище, занятое мультимедийными файлами WhatsApp.

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