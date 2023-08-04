Главная » Новости

«Инстинкт Истребления»: вышло первое дополнение для игры Atomic Heart

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Сегодня, 2 августа, было выпущено первое дополнение к шутеру Atomic Heart, которое получило название «Инстинкт Истребления».

«Инстинкт Истребления»: вышло первое дополнение для игры Atomic Heart

Соответствующий трейлер к DLC был опубликован на YouTube.

Сюжет DLC разворачивается в комплексе «Менделеев», который попал под контроль «Элеоноры» — взбунтовавшегося искусственного интеллекта ремонтной станции.

В трейлере представлены новые виды оружия и врагов.

Стоимость контентного расширения в сервисе VK Play составляет 399 рублей. Владельцы «золотого» или «премиум» издания могут скачать его бесплатно.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.