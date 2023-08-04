«Инстинкт Истребления»: вышло первое дополнение для игры Atomic Heart

Сегодня, 2 августа, было выпущено первое дополнение к шутеру Atomic Heart, которое получило название «Инстинкт Истребления».

Соответствующий трейлер к DLC был опубликован на YouTube.

Сюжет DLC разворачивается в комплексе «Менделеев», который попал под контроль «Элеоноры» — взбунтовавшегося искусственного интеллекта ремонтной станции.

В трейлере представлены новые виды оружия и врагов.

Стоимость контентного расширения в сервисе VK Play составляет 399 рублей. Владельцы «золотого» или «премиум» издания могут скачать его бесплатно.