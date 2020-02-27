Instagram выпустил Direct для компьютеров

Разработчики социальной сети Instagram на компьютерах запустили возможность вести переписку в Direct.

Пока данная функция доступна только для пользователей с установленной ОС Windows.

Мессенджер Direct в Instagram на мобильной платформе появился уже давно, но его нельзя было использовать на компьютерах, причем не только в браузере, но даже и приложении для ОС.

Журналисты портала Windows Central заметили, что после появления Direct на компьютере пропала возможность загрузки фотографии.

Стоит отметить, что Instagram для ПК очень сильно отстает по развитию от мобильной версии, а в целом Instagram изначально разрабатывался как мобильное приложение.