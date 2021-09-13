Instagram тестирует новые функции, чтобы навести порядок в хаотичной ленте

Вы находитесь в Instagram и ищете ежедневные новости о собаках своего лучшего друга, но вам нужно бесконечно прокручивать море постов, которые вас мало волнуют, и, вероятно, забыть, что вы ищете в первую очередь. После нескольких лишних раздражающих прокруток вы разочарованно закрываете приложение.

Похоже, Instagram хорошо осведомлен о вашем тяжелом положении, потому что он незаметно тестирует решение для вашей беспорядочной ленты под названием «Избранное».

По словам Алессандро Палуцци, разработчика мобильных устройств, который первым опубликовал информацию о новой функции в Twitter , «Избранное» позволяет вам классифицировать ваши самые важные учетные записи Instagram (друзей и создателей) в качестве приоритетов, чтобы их сообщения располагались «выше» в вашей ленте.

Если эта функция звучит знакомо, это потому, что Instagram тестировал другую функцию избранного еще в 2017 году , что позволяет вам ограничивать точную аудиторию для каждого сообщения. Например, вы можете поделиться своей свадебной фотографией только с избранными, а не со всеми подписчиками.

Тем не менее, итерация избранного в 2021 году дает вам больше контроля над своей лентой, сообщая Instagram, какие учетные записи наиболее важны для вас. В конце концов, вы можете следить за множеством разных брендов и создателей в своей учетной записи, но вы не обязательно расставляете приоритеты их контента на том же уровне, что и ваши ближайшие друзья и семьи.

В настоящее время Instagram оценивает порядок вашей ленты по самым последним и опубликованным сообщениям людей, на которых вы подписаны, а также по другим «сигналам», например, о вероятности того, что вы будете взаимодействовать с публикацией, согласно сообщению в блоге компании, опубликованному в июне 2021 года, о его алгоритме. Хотя вам могут «нравиться» многие сообщения, которые вы видите, это может быть не тот контент, который вы на самом деле ищете, но он может посылать Instagram все неправильные сигналы о том, что вы действительно хотите видеть в своей ленте.

Неясно, станет ли эта функция «Избранное» официальной функцией или изменится до того, как она станет более широкой. На данный момент Instagram утверждает, что это «внутренний прототип, который все еще находится в разработке и не тестируется извне». Возможно, в будущем вы просто увидите эту функцию в меню своей учетной записи, чуть ниже «Близких друзей» — функции, которая позволит вам контролировать, кем вы делитесь своими историями.