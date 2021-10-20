Instagram теперь позволяет пользователям публиковать сообщения с рабочего стола

Instagram по-прежнему не предлагает приложения для iPad , но компания, занимающаяся социальной сетью, расширила возможности загрузки контента на сайт, позволяя размещать изображения с рабочего стола.

По данным TechCrunch, на этой неделе Instagram развертывает поддержку публикации на рабочем столе после тестирования этой функции на ограниченном количестве пользователей в течение лета.

Поделиться фотографией или видео менее одной минуты в Instagram с рабочего стола можно, перейдя на веб-сайт Instagram и войдя в учетную запись. Оттуда нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу веб-страницы и выберите фотографии со своего компьютера. Могут быть добавлены фильтры, подписи и теги местоположения.

Функция публикации на рабочем столе все еще внедряется, поэтому не все пользователи сразу ее увидят.