Главная » Новости

Instagram теперь позволяет пользователям публиковать сообщения с рабочего стола

Instagram теперь позволяет пользователям публиковать сообщения с рабочего стола
На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Instagram по-прежнему не предлагает приложения для iPad , но компания, занимающаяся социальной сетью, расширила возможности загрузки контента на сайт, позволяя размещать изображения с рабочего стола.

По данным TechCrunch, на этой неделе Instagram развертывает поддержку публикации на рабочем столе после тестирования этой функции на ограниченном количестве пользователей в течение лета.

Поделиться фотографией или видео менее одной минуты в Instagram с рабочего стола можно, перейдя на веб-сайт Instagram и войдя в учетную запись. Оттуда нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу веб-страницы и выберите фотографии со своего компьютера. Могут быть добавлены фильтры, подписи и теги местоположения.

Функция публикации на рабочем столе все еще внедряется, поэтому не все пользователи сразу ее увидят.

Instagram
ASTERA
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ASTERA