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Instagram столкнулся с глобальным отключением, фото-лента и личные сообщения не работают

Instagram столкнулся с глобальным отключением, фото-лента и личные сообщения не работают
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Принадлежащее Facebook приложение для обмена фотографиями Instagram терпит глобальный сбой. Согласно Downdetector, платформе, которая отслеживает отключения интернета, сервисы Instagram перестали работать около часа назад, а количество сообщений о сбоях достигло пика около 12.15.

Индийские пользователи сообщили, что они не могут получить доступ к Instagram в таких городах, как Дели, Мумбаи, Бангалор и Ченнаи. Facebook еще не прокомментировал отключение, скорее всего, в ближайшее время проблема будет решена.

Не работали не только DM и фото, но и ролики. Примерно в 12:30 Downdetector показал на своем веб-сайте более 3000 отчетов о сбоях, поступающих из индийского региона.

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