Instagram отказывается от своих автономных приложений Boomerang и Hyperlapse

Instagram в прошлом месяце подтвердил, что прекращает поддержку приложения IGTV, поскольку платформа была интегрирована в видео Instagram в основном приложении социальной сети. Однако компания, принадлежащая Meta, решила прекратить выпуск еще двух не очень популярных приложений: Boomerang и Hyperlapse.

Как отмечает TechCrunch , Instagram незаметно удалил приложения Boomerang и Hyperlapse из App Store и Google Play. Boomerang, который позволяет пользователям создавать односекундные видеоролики, был представлен в 2014 году, а Hyperlapse появился годом позже с опциями, позволяющими пользователям снимать видео с интервальной съемкой.

Хотя эти приложения были запущены отдельно от Instagram, их ключевые функции позже были добавлены в социальную сеть. Несмотря на это, с момента запуска приложение Boomerang загрузили более 300 миллионов раз. Hyperlapse, с другой стороны, никогда не был очень успешным, всего 23 миллиона загрузок.

Хотя у компании нет заявления о закрытии обоих приложений, этот шаг не стал неожиданностью, поскольку Instagram, безусловно, хочет, чтобы больше пользователей проводили время в своем основном приложении. Компания заявляет, что функции этих приложений будут по-прежнему поддерживаться в социальной сети.

Теперь на странице Instagram в App Store осталось только два дополнительных приложения: IGTV и Layout — еще одно приложение, выпущенное в 2015 году и предоставляющее инструменты для объединения нескольких фотографий в одно изображение. В то время как IGTV будет удален из App Store в конце этого месяца, компания заявляет, что приложение Layout пока сохранится.