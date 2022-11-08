Inspector Isource получил награду CNews Awards 2022

Награждение победителей премии CNews Awards 2022 проведено 1 ноября в ходе ежегодного мероприятия «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра». Победителем в номинации «Лучшее цифровое решение для контроля качества в промышленности» был признан Inspector Isource.

В команде Inspector Isource считают получение награды признанием роста Inspector, ставшего возможным благодаря высококлассным управленческим компетенциям в сфере качества компании «Газпромнефть-Снабжение». Эта компания — комплексный оператор услуг в сфере логистики и промышленных закупок. Значительную помощь в упаковке компетенций в цифровой продукт оказал опыт цифровизации бизнес-процессов ЭТП ГПБ.

Открытый рынок уже оценил преимущества цифрового контроля производства – в течение 2022 года 17 крупнейшими промышленными компаниями.

Контроль качества считается основой стабильности снабжения промышленных компаний, а благодаря Inspector была создана максимально комфортная цифровая среда, а также экспертная поддержка на всех его этапах. На данный момент при помощи Inspector проходят проверку качества 80% всех закупок «Газпром нефти». Inspector уже использован на свыше 450 заводах при проверке более 220 тысяч единиц продукции.

Прежде Inspector уже признавался лучшим цифровым промышленным решением на ComNews Awards. Inspector входит в экосистему Isource, также уже получавшую награды: на конкурсе «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» в качестве лучшего проекта импортозамещения ПО для нефтегазовой отрасли, а на национальной премии «Логистика года» — в качестве лучшего решения для цифровизации снабжения.